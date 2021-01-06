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Özil Erdoğan'a komşu olacak!

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya vardı. İstanbul'a yerleşecek olan yıldız futbolcu, Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile komşu olacak.

Spor / 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:11
Özil Erdoğan'a komşu olacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce 'Gerçekleşmesi zor bir rüya' ifadesini kullandığı Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

Erdoğan'a komşu olacak

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak. Özil villaya taşındıktan sonra aynı semtte oturmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile komşu olacak.

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