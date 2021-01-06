Kartal 5'te 5 yaptı!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kartal; BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri maçı 6-0 kazanırken, goller ise Larin (4), Oğuzhan Özyakup ve Hasic'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 34 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.



LARIN MAÇA DAMGA VURDU!



Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Larin, maçın yıldızı oldu. Kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Larin, 19, 30, 76 ve 80. dakikalarda sahneye çıkarak geceye damga vurdu.



Beşiktaş, Larin'in 4 golünün yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Hasic'in skorlarıyla sahadan 6-0 galip ayrıldı.