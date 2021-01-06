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Kartal 5'te 5 yaptı!

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kartal, evinde ağırladığı Karadeniz temsilcisini farklı yenerek liderlik koltuğunu Gaziantep FK'dan geri aldı. 6-0 sona eren maça damga vuran isim ise Kanadalı golcü Larin oldu. Larin, 4 gol atarak kariyerinin en iyi gecelerinden birini yaşarken, siyah-beyazlılara da 3 puanı getirdi.

Spor / 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:50
Kartal 5'te 5 yaptı!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kartal; BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri maçı 6-0 kazanırken, goller ise Larin (4), Oğuzhan Özyakup ve Hasic'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 34 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

LARIN MAÇA DAMGA VURDU!

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Larin, maçın yıldızı oldu. Kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Larin, 19, 30, 76 ve 80. dakikalarda sahneye çıkarak geceye damga vurdu.

Beşiktaş, Larin'in 4 golünün yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Hasic'in skorlarıyla sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Çaykur RizesporSergen YalçınSivassporKayserisporBeşiktaş

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