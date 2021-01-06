İsmail Kartal'a PFDK şoku!

Süper Lig'de oynanan Konyaspor-Galatasaray müsabakasında mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ile girdiği tartışma sonrası kırmızı kart gören İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İttifak Holding Konyaspor Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."