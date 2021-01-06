Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Sarı lacivertli takımda Mesut Özil hayali sonunda gerçek oluyor. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de uzun zamandır kadro dışı olan Mesut Özil'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Londra ekibi Mesut ile sezon sonunu beklemeden devre arası yolları ayırmak istiyor. Türk asıllı Alman futbolcu için ABD ve Fenerbahçe öne çıkan iki adaydı. Özil, devre arası sonrası Fenerbahçe forması giyecek.
Az önce gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe & Mesut Özil transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde artık sona geldiğini açıkladı. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma uzun süredir devam ediyordu. Mesut Özil, dün akşam sosyal medya hesabından İstanbul'u paylaşmıştı. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
MESUT ÖZİL FENERBAHÇE YOLUNDA! PRENSİP ANLAŞMASI...
Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaştığı ifade edildi. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi maddi detaylar konusunda son pürüzleri halletmeye çalışıyor. Son dakika bilgisine göre taraflar 3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.
Sportif direktör Emre Belözoğlu listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı.
Fenerbahçe'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.
MESUT TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sarı-lacivertliler Arsenal'de sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in transferini bitirdi.
Ahmet Selim Kul'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.
Mesut Özil'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe forması ile kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil'e sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.