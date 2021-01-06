Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Sarı lacivertli takımda Mesut Özil hayali sonunda gerçek oluyor. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de uzun zamandır kadro dışı olan Mesut Özil'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Londra ekibi Mesut ile sezon sonunu beklemeden devre arası yolları ayırmak istiyor. Türk asıllı Alman futbolcu için ABD ve Fenerbahçe öne çıkan iki adaydı. Özil, devre arası sonrası Fenerbahçe forması giyecek.