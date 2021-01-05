Ersun Yanal, o yardımcısı ile yolları ayırdı

Antalyaspor'un başına geçen ünlü teknik direktör Ersun Yanal'ın, yaklaşık 10 senedir baş yardımcılığını yapan antröner Recep Karatepe ile yollarını ayırdığı öğrenildi.



Baş yardımcılarından Volkan Kazak, Niyazi Eniseler ve Gökhan Kağıtçıoğlu ile yola devam eden tecrübeli hocanın Antalyaspor resmi internet sitesinde de görüldüğü üzere



Fenerbahçe ve Trabzonspor'da yardımcılığını yapan Recep Karatepe'yi kadrosuna almadığı biliniyor.



Daha önce lösemi yaşamasına rağmen, henüz iyileşmeden bile, Trabzonspor kadrosuna dahil ederek, tedavi sürecindeki Karatepe'ye maaş bağlatan Yanal'ın, yardımcısı ile ipleri nedne kopardığı sorusuna gelince ise detaylar dikkat çekici.



Bir çocuk babası Karatepe'nin bir süre önce olaylı şekilde, eşi Deniz Karatepe'den boşandığı ve özel yaşamında disiplinsiz olduğu, kilo aldığı, Yanal'ın uyarılarına rağmen de kendisini toparlamaması nednei ile de işine son verildiği konuşuluyor.