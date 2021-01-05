7 gollü maçta kazanan Konyaspor!

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan ve zirve yolunda ağır bir yara alan Galatasaray, 17. hafta maçında Konyaspor'a konuk oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşma nefesleri kesti, gülen taraf Konyaspor oldu. Sahadan 4-3 galip ayrılan Konyaspor, 22 puana yükseldi ve 8. sıraya tırmandı.



Antalyaspor beraberliğinin ardından Konyaspor deplasmanında yıkılan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Galatasaray ise 30 puanla 4. sırada kaldı. Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri; Daci (2), Uğur Demirok (P) ve Kravets attı. Galatasaray'da Mbaye Diagne (2) ve Oğulcan Çağlayan'ın golleri puan için yeterli olmadı.