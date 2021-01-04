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Fenerbahçe Paşa'yı devirdi!

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe karşılaşmayı Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ile 3-0 mağlup etti.

Spor / 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:32
Fenerbahçe Paşa'yı devirdi!

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe karşılaşmayı Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ile 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE, LİGDE 3 MAÇ SONRA GOL YEMEDEN GALİP GELDİ.

Ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, 3 maç sonra kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.

THİAM İLK GOLLERİNİ ESKİ TAKIMINA ATTI

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı golcü oyuncu Mame Thiam, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini eski takımına karşı kaydetti.

Sezon başında gerçekleştirilen hazırlık sürecinde gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandıran ancak bu tabloyu lige yansıtamayan Thiam, 6'sı 11'de olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkmış ancak gol atmayı başaramamıştı.

Thiam, 11'de başladığı 7'nci maçında ise eski takımı Kasımpaşa'ya karşı 14. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Senegalli oyuncu, 4+1. dakikada ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.

Thiam, 79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.

FERDİ SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ligde bu sezon ilk golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise istikrarsız bir grafik sergilemişti.

Maçın 79. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan Ferdi, 86. dakikada attığı şık golle bu sezonki ilk sayısını hanesine yazdırdı.

PELKAS, BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, oynadığı futbolla beğeni topladı.

Maç içerisinde hücumda etkili bir görüntü sergileyen ve 2 gol pozisyonunun da içinde bulunan Pelkas, maçta tam süre aldı.

Sarı-lacivertli formayla 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Pelkas, sadece Gaziantep FK maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında kart cezası nedeniyle oynayamayan Pelkas, böylece 2 maç üst üste 90 dakika sahada kalmayı başardı.

SAMATTA SON BÖLÜMDE

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlık yaşayan Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı santrforu, tam 42 gün sonra kadroya dahil olmuş ve takıma dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girdi.

SADIK GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koyan Sadık Çiftpınar, beğeni topladı.

Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte görevlendirilen savunma oyuncusu, pozisyonunun dışında oynamasına karşın gösterdiği performansla göz doldurdu.


Fenerbahçeve GolDenizlispor

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