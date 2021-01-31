Zorlu derbide Trabzonspor Beşiktaş'ı yendi

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıyı Trabzonspor maçıyla açtı. Hafta içinde Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililer, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden de galip ayrılmayı bildi. Halil Umut Meler yönettiği zorlu müsabaka 2-1 sona ererken Trabzonspor'un golleri Montero (kendi kalesine) ve Vitor Hugo'dan geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise Aboubakar kaydetti.



MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-2 TRABZONSPOR



29' Aboubakar

44' Montero (Kendi kalesine)

63' Hugo

77' Dorukhan kırmızı kart gördü



MAÇTAN DAKİKALAR...



8. dakikada Josef'in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Larin'in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.



10. dakikada Atiba'nın hatasında topun sahibi olan Baker'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ersin iki hamlede kontrol etti.



17. dakikada Montero'dan şık bir çalımla sıyrılan Djaniny, savunma arakasına attığı topu Baker ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Baker'ın şutunda Ersin mutlak gole izin vermedi.



23. dakikada Ghezzal'ın ayağının dışıyla arka direğe açtığı ortaya kendini Trabzsonspor savunması arasında unutturan Larin kafa ile vurdu. Kaleci Uğurcan, sağına yatarak topun sahibi oldu.



29. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0



36. dakikada Roiser'in yerden gönderdiği ortaya arka direkte Larin dokundu ama Uğurcan gole izin vermedi. Kalecinin çeldiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.



42. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Josef'in pasını alan Mensah'ın yay üzerinden çektiği sert şutu kaleci Uğurcan çeldi.



42. dakikada Nwakame, Josef'i şık bir çalımla geçerek ceza alanına girdi. Nwakame'nin, önünde Rosier'in olmasına rağmen topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



44. dakikada Nwakame'nin ceza sahası dışından çektiği şut önce Vida'ya çarptı. Ardından da Montero'nun göğsüne çarpan top ağlara gitti. 1-1



63' Trabzonspor Vitor Hugo'nun golüyle derbide 2-1 öne geçti.



77' Beşiktaş 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.