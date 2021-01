İrfan Can Kahveci formayı giydi! İşte ilk açıklamalar

Fenerbahçe ile Başakşehir, transfer için anlaştı. Devre arası transfer döneminin başından beri ismi gündem olan İrfan Can Kahveci transferinden Fenerbahçe galip çıktı.



İRFAN CAN FORMAYI GİYDİ! İŞTE İLK AÇIKLAMALARI...



İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasını giydi. Deneyimli oyuncu, 'İnşallah bu efsane çubuklu formanın hakkını vermeye çalışacağım. Çok mutluyum, babamın hayallerini gerçekleştirdim. Bu formanın hakkını vereceğim.' dedi.