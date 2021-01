İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Ezeli rekabetten Fenerbahçe çıktı

İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe galip çıktı. TRT Spor'un haberine göre Sarı-Lacivertli kulüp, Medipol Başakşehir ve oyuncuyla anlaştı. Ahmet Selim Kul'un aktardığı son dakika bilgisine göre, İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe yetkilileriyle görüşmek için Başakşehir tesislerine geldi.



TRT Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci transferi için anlaşmaya vardı. İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray da yoğun çaba harcamıştı. Fenerbahçe, Mesut Özil, Osayı ve Szalai'den sonra devre arası transferlerine İrfan Can'ı da ekledi. TRT Spor, İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu az önce açıkladı!