Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Portekizli orta saha Gedson Fernandes'i 15. yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre 22 yaşındaki, oyuncu, kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Geçen sezon devre arasında Benfica'dan Tottenham'a transfer olan Gedson Fernandes, İngiliz ekibiyle 14 maça çıktı.