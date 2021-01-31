Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe ve Başakşehir, İrfan Can Kahveci için anlaşmaya vardı! Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir kulübü ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, İrfan Can için kahve fincanı paylaşımı yaptı. Bunun ardından Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Spor / 31 Ocak 2021 Pazar 20:11
Fenerbahçe ve Başakşehir, İrfan Can Kahveci için anlaşmaya vardı! Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'nin transferi bitiriyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve kulübü Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Haberde son görüşme öncesi Başakşehir ile bir toplantı yapan İrfan Can Kahveci, 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI: KAHVE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için sosyal medyadan ateşi yaktı. Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'dan kahve emojili bir paylaşım yaptı. bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR'E ÖDEYECEĞİ PARA VE TAKASLA GİDECEK OYUNCULAR BELLİ OLDU

Çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Başakşehir'e 7 milyon Euro para, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi verecek. Öte yandan şampiyonluk bonusu olarak da 1 milyon Euro'luk rakam belirlendi.

Mesut ÖzilFenerbahçeGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar