Fenerbahçe ve Başakşehir, İrfan Can Kahveci için anlaşmaya vardı! Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'nin transferi bitiriyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve kulübü Başakşehir ile anlaşmaya vardı.



Haberde son görüşme öncesi Başakşehir ile bir toplantı yapan İrfan Can Kahveci, 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandığı belirtildi.



FENERBAHÇE TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI: KAHVE PAYLAŞIMI



Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için sosyal medyadan ateşi yaktı. Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'dan kahve emojili bir paylaşım yaptı. bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.



FENERBAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR'E ÖDEYECEĞİ PARA VE TAKASLA GİDECEK OYUNCULAR BELLİ OLDU



Çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Başakşehir'e 7 milyon Euro para, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi verecek. Öte yandan şampiyonluk bonusu olarak da 1 milyon Euro'luk rakam belirlendi.