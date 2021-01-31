Derbide Aboubakar sahnede!

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıyı Trabzonspor maçıyla açıyor. Hafta içinde Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililer, ligin en formda ekiplerinden. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı deneyimli hakem Halil Umut Meler yönetiyor.



Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamladı. Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR...



2' Maçın henüz başında sakatlanan Abdülkadir Parmak oyundan çıktı. Genç oyuncu göz yaşlarını tutamadı. Parmak'ın yerine ise Baker maça dahil oldu.



14' Beşiktaş'ta sakatlanan Rıdvan Yılmaz oyundan çıktı. Yerine giren isim N'Sakala.



17' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Djaniny'nin ara pasında topla buluşan Lewis Baker kaleciyle karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.



29' Rıdvan'ın yerine giren N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrası top Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



37' Maçta ilk sarı kart, Beşiktaşlı Rosier'e çıktı.