Derbide Aboubakar sahnede!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası müthiş bir derbiye sahne oluyor. Son haftaların formda iki takımını karşı karşıya getiren zorlu müsabakada Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri kazanarak liderliği Fenerbahçe'den geri almak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefleyen Karadeniz temsilcisi ise rakibini yenerek zirveye yaklaşmanın planlarını yapıyor. Müsabaka öncesinde siyah-beyazlıların 44, bordo-mavililerin ise 33 puanı bulunuyor. Beşiktaş derbide Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıyı Trabzonspor maçıyla açıyor. Hafta içinde Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililer, ligin en formda ekiplerinden. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı deneyimli hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamladı. Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR...
2' Maçın henüz başında sakatlanan Abdülkadir Parmak oyundan çıktı. Genç oyuncu göz yaşlarını tutamadı. Parmak'ın yerine ise Baker maça dahil oldu.
14' Beşiktaş'ta sakatlanan Rıdvan Yılmaz oyundan çıktı. Yerine giren isim N'Sakala.
17' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Djaniny'nin ara pasında topla buluşan Lewis Baker kaleciyle karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.
29' Rıdvan'ın yerine giren N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrası top Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
37' Maçta ilk sarı kart, Beşiktaşlı Rosier'e çıktı.