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Beşiktaş o ismin sözleşmesini uzattı!

Bu sezon sergilediği başarılı performans ile ligde zirve yarışı veren Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Spor / 31 Ocak 2021 Pazar 14:25
Beşiktaş o ismin sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş'ta Brezilya futbolcu Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.' denildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, 'Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş.' ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.

BrezilyaBeşiktaş

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