Terim'den İrfancan sözleri!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'nin de düzgün durduğunu, onun da neler hissettiğini herkesin bildiğini ifade etti. Her şeyin para ve ilişki olmadığının altını çizen Terim, transfer sezonunun son anlarına kadar birkaç fırsat transferi olabileceğini vurguladı.



SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI!



İşte Fatih Terim'in açıklamaları...



"Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan üç puanla ayrılmak sevindirici. Tecrübe çok önemli buna saygım var ama dinamizm ve çabukluk en az onun kadar önemli. Devre arasında değişiklik kararı verdi o da doğru düşündüğümüzü gösterdi."



"Mesele kazanmaktı. Penaltı mı? Evet, penaltı. Şimdi baktım pozisyon penaltı, onda bir sıkıntı yok. Gol yememek için uğraştığımız için oyuncularımız sinirlendi. En az gol yiyen takımız. Ömer'in biraz daha dikkatli olması lazımdı. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti." "Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz, belki Avrupa'da gittiği takımlarda sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor. Bizle mutlu ki daha hazır değil, günden güne hazır olacak. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık. Oyun içindeki etkinliği de beni haklı çıkardı."



"Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün daha çok süre alıyor. Gelecekte Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri olacak. Geçen sene Erzincan'daydı şimdi Avrupa şampiyonu bir takımda oynuyor. Daha da iyi olacak." "Transfer dönemi 1 Şubat'ta bitiyor. 1 Şubat'a kadar çok şey olabilir olmalı da. Galatasaray gibi davranmalıyız. Herhangi bir oyuncuyu istersek önce Galatasaraylı değilse zaten dokunmayız. Bazen para ve ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar!"



"Transfer yaparken bunu Galatasaray gibi yapalım, ona göre davranalım. Bir iki oyuncumuz daha olacak, yönetim açıklayabilir. Bazı fırsat transferleri de olabilir. İrfan düzgün duruyor. Onun da bize karşı ne hissettiğini biliyoruz. Nasip, uğraşacağız." Öte yandan son dakika gelişmesine göre Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 1.400.000 sterline West Bromwich Albion'a kiraladı. Diagne, sezon sonuna kadar Premier Lig'de mücadele edecek. Sarı kırmızılı takımda bu gelecek gelirle transferlerin devam etmesi bekleniyor.