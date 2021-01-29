Cenk Tosun için sıcak haber!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşandı.



Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta santrfor transferi için hummalı bir çalışma yürütülürken dün çok yoğun bir şekilde geçen görüşmelerde Everton ile anlaşmaya varılamadı.



Milli futbolcunun sezon sonuna kadar alacağı olan 1 milyon 250 bin Euro'yu ödemesi koşuluyla Beşiktaş'a kiralamaya hazır olan İngiliz kulübüne siyah-beyazlılar "Maaşının yarısını karşılayalım" yanıtı verdi. Ancak Everton bu teklifi kabul etmedi.