Cenk Tosun için sıcak haber!

Beşiktaş ile Everton arasındaki görüşmeden şimdilik anlaşma çıkmadı. Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar alacağı 1 milyon 250 bin €'nun ödenmesi koşuluyla transfere onay veren Everton'un bu talebi karşılanmadı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta santrfor transferi için hummalı bir çalışma yürütülürken dün çok yoğun bir şekilde geçen görüşmelerde Everton ile anlaşmaya varılamadı.
Milli futbolcunun sezon sonuna kadar alacağı olan 1 milyon 250 bin Euro'yu ödemesi koşuluyla Beşiktaş'a kiralamaya hazır olan İngiliz kulübüne siyah-beyazlılar "Maaşının yarısını karşılayalım" yanıtı verdi. Ancak Everton bu teklifi kabul etmedi.