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Galatasaray'a dünyaca ünlü forvet!

Forvet için arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan gündem değiştirecek bir hamle geldi. Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a gitme ihtimalinin yükselmesi sonrası girişimlerini artıran sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızı bir golcünün peşine düştü. Kulübüyle problem yaşayan yıldız ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, şartları zorluyor.

Spor / 28 Ocak 2021 Perşembe 10:02
Galatasaray'a dünyaca ünlü forvet!

Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 1 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandırdı.

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaşan yönetim, santrfor arayışlarını sürdürüyor. Radamel Falcao'nun sürekli sakatlanması ve Mbaye Diagne'nin de teknik heyetin gözüne giremesi nedeniyle golcü transferi için düğmeye basıldı.

DIAGNE'NİN YERİNE DÜNYA YILDIZI!

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion ile Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Senegalli futbolcunun yerini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmak isteyen Aslan, transfer için düğmeye bastı. Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılı kurmaylar, Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Edin Dzeko için devreye girdi.

HOCASIYLA TARTIŞMA YAŞADI!

Kulübüyle sorun yaşayan Boşnak golcü, hocası Fonseca ile sert bir tartışma içine girmişti. Portekizli Teknik Direktör, Spezia maçının kadrosunda 34 yaşındaki santrfora yer vermedi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Takıma doğrudan katkı verecek bir santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetiminin Edin Dzeko ile görüşmelere başladığı belirtildi. Tarafların mali şartlarda anlaşmaya çalıştığı belirtildi.

Sözleşmesi süren ve güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan 34 yaşındaki futbolcunun transferinin 1-2 gün içinde netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon İtalya Serie A'da 15 maçta forma giyen Edin Dzeko, 7 gol ve 1 asist kaydetti.



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