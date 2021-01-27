Süper Kupa sahibini buldu!

İki dev, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadelede kazanan Trabzonspor oldu. 47'de Djaniny ile öne geçen Fırtına, 58'de kalesini gole kapatamadı, Başakşehir Demba Ba'nın penaltısıyla eşitliği yakaladı. 85'te sahneye çıkan Ekuban, skoru belirledi ve kupayı getiren isim oldu. Başakşehir'de Epureanu 73'te kırmızı kart gördü.



YEDEK KULÜBELERİ GERİLDİ!



Maçın son anlarında yedek kulübeleri arasında arbede çıktı. İki yedek kulübesü arasındaki gerginlik sonunda karşılıklı birer kırmızı kart çıktı.