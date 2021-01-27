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Süper Kupa! Maçta beraberlik var!

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor. maçın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Spor / 27 Ocak 2021 Çarşamba 19:57
Süper Kupa! Maçta beraberlik var!

Süper Kupa Finali'nde son lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak TFF Süper Kupa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

SKOR

Başakşehir 1-1 Trabzonspor

Mehmet TopalTrabzonsporYaşar Kemal

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