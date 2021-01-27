Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi!

Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi! Express Star'dan Joseph Masi'nin aktardığı sıcak gelişmeye göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaştı. Diagne'den elde edilecek gelir Mostafa Mohamed transferinde kullanılacak.
Express Star gazetesinden Joseph Masi'nin iddiasına göre Galatasaraylı Mbaye Diagne, kiralık olarak İngiltere'nin yolunu tutacak. Az önce aktarılan son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Diagne, WBA'ya transfer olacak. Galatasaray, bu transferden elde edeceği gelirle Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferini bitirecek.