Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi!

Express Star gazetesinden Joseph Masi'nin iddiasına göre Galatasaraylı Mbaye Diagne, kiralık olarak İngiltere'nin yolunu tutacak. Az önce aktarılan son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Diagne, WBA'ya transfer olacak. Galatasaray, bu transferden elde edeceği gelirle Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferini bitirecek.



