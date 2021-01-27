Fenerbahçe için tarihi gün!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil, kendisinden önce aynı formayı terleten dünya yıldızları Roberto Carlos ve Alex de Souza’nın da 23 Ocak 2009’da sözleşmek uzatırken birlikte imza attığı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kendisini resmen Fenerbahçe’ye bağlayacak sözleşmeyi imzalıyor.



Dünya Kupası, oynadığı kulüplerle yaşadığı başarılar, kazandığı kupalar, dünyadaki tanınırlık oranı ve kendisine ait marka ve tasarımlarıyla Türkiye’de futbol oynayan birçok yıldızın önünde yer olan Mesut Özil'in imza töreni başladı.



İmza törenini Spor Arena'da bu sayfadan da anbean takip edebileceksiniz



Fenerbahçe Kulübü törende 'Boğazın En Şanlı, Görkemli ve Cesur Spor Kulübü' sloganını kullandı.



Kulüp törenden para da kazanacak



10’u yabancı 64 gazete, televizyon kanalı ve haber ajansını temsilen 132 habercinin izleyeceği imza törenine Mesut Özil’in eşi ve çocuğu da katıldı.



Salona kurulacak barkovizyonla yıldız futbolcunun hayatının anlatılacağı imza töreninde Fenerbahçe’nin Mohikan uygulamasını temsilen 1907 taraftar da zoom üzerinden toplantıya katılacak ve bir de sembolik soru soracak. İmza törenini takip etmek isteyenlerin uygulama cüzdanına 250 FBC yüklemesi gerektiği açıklandı.



Hedef derbide sahada olması



Pazar günü ilk antrenmanına çıkan ve ‘Yeni hedef’, ‘Yüzde yüz motivasyon’ paylaşımlarıyla futbola yeniden tam anlamıyla konsantre olduğunu ifade eden Mesut’un takım arkadaşlarıyla kısa süre içinde kaynaştığı da belirtildi. Mesut Özil, antrenör Fatih Yıldız’la ayrı çalıma yaparak ara

ya kapatmaya çalışıyor. Uzun süre maç yapmadığı için ciddi maç eksiği bulunan Özil’in karantina sürecinde de antrenman eksikliği oluştuğu öğrenilirken, Rize veya Hatay maç kadrosuna alınıp kenarda oturtulacağı asıl hedefinin ise Galatasaray maçında 45 dakika da olsa oynatılmamak olduğu öğrenildi.





