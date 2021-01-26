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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor!

Transfer döneminin bitimine az bir süre kala Galatasaray düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından 3. transferini açıklamak üzere... Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Galatasaray, Zamalek'ten Mısırlı forvet Mostafa Mohamed transferinde önemli yol katetti. Galatasaray'dan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı.

Spor / 26 Ocak 2021 Salı 09:29
Galatasaray bir transferi daha bitiriyor!

Galatasaray transferde gaza bastı. Transfer döneminin bitimine az bir süre kala Sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından 3. transferini açıklamak üzere... Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Galatasaray, Zamalek'ten Mısırlı forvet Mostafa Mohamed transferinde önemli yol katetti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'dan son gelişmeleri Sabah Sporu programında aktardı.

Mostafa Mohamed transferiyle ilgili konuşan Nevzat Dindar, 'Galatasaray, transferde Mostafa Mohamed konusunda Zamalek ile temaslara yeniden başladı. Mısır ekibi ekonomik nedenlerden dolayı oyuncusunu bırakacak gibi gözüküyor. Saint-Etinenne aradan çıktı bu da Galatasaray adına bir şans.' Futbolcuyla ilgili ikinci kez bir kontak kuruldu. Taraflar, pazarlık masasına yeniden oturacak.' şeklinde konuştu.

İrfan Can konusuna da değinen Dindar, 'İrfan Can konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme ortaya çıktıktan sonra Galatasaray cephesiyle konuştum. Herhalde oyuncunun kendilerinin seçeceklerini düşündüler. Galatasaray'ın İrfan Can için yaptığı son teklif 6 milyon euro. Fenerbahçe'nin de Başakşehir'den randevu talep ettiği gelen bilgiler arasında. Bana göre İrfan Can Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre Marsilya'ya daha yakın. İrfan Can da Marsilya'da oynama fikrine sıcak bakıyor.' ifadelerini kullandı.

FenerbahçeFatih TerimGalatasaray

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