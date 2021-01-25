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Mesut Özil, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler sarı-kırmızılı rakibini yenerek ilk devreyi galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor. Ligin geride kalan diliminde Fenerbahçe 39 puan toplarken, Kayserispor'un ise 19 puanı bulunuyor. Taraftarlar ise Mesut Özil maçta oynayacak mı bunu çok merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Spor / 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:38
Mesut Özil, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef ilk devrenin son maçını kazanarak lider Beşiktaş'la olan puan farkını yeniden 2'ye indirmek. Ligde 5'te 5 yaparak zirveye yeniden ortak olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya, Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Karşılaşma naklen beINSPORTS 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada.

MESUT OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin bomba transferi Mesut Özil'in ise Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Kanga

Mesut ÖzilSivassporFenerbahçeKayserisporBeşiktaş

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