Mesut Özil, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler sarı-kırmızılı rakibini yenerek ilk devreyi galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor. Ligin geride kalan diliminde Fenerbahçe 39 puan toplarken, Kayserispor'un ise 19 puanı bulunuyor. Taraftarlar ise Mesut Özil maçta oynayacak mı bunu çok merak ediyor. Detaylar haberimizde...