Fenerbahçe kazanarak kapattı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde ilk devrenin son maçını kazanarak lider Beşiktaş'la olan puan farkını yeniden 2'ye indirdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise Thiam, Samatta ve Cisse'den geldi. Kanarya bu sonucun ardından 42 puana çıkarken, Kayserispor ise 19 puanda kaldı.