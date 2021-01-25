Fenerbahçe kazanarak kapattı!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı rakibini 3-0 yenerek puanını 42'ye çıkardı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Thiam, Samatta ve Cisse kaydetti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde ilk devrenin son maçını kazanarak lider Beşiktaş'la olan puan farkını yeniden 2'ye indirdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise Thiam, Samatta ve Cisse'den geldi. Kanarya bu sonucun ardından 42 puana çıkarken, Kayserispor ise 19 puanda kaldı.