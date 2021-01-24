Mesut Özil, resmen Fenerbahçe'de! Sarı lacivertliler, Mesut Özil transferi için Arsenal ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."



İLK ANTRENMANINA ÇIKIYOR!



Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.