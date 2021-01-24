Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Mesut Özil, resmen Fenerbahçe'de! Sarı lacivertliler, Mesut Özil transferi için Arsenal ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."
İLK ANTRENMANINA ÇIKIYOR!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.