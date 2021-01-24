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Mesut Özil'den anlamlı hareket!

Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil, yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. İki yıl önce Türkiye güzeli Amine Gülşe ile dünya evine giren Özil, evlilikleri şerefine bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılamıştı. Mesut Özil şimdi de minik kızı Eda adına kimsesiz 100 öğrenciye burs verdi. Amine Gülşe de eşi Mesut Özil’in yaptığı bu yardım karşısında çok duygulandı

Spor / 24 Ocak 2021 Pazar 10:34
Mesut Özil'den anlamlı hareket!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den anlamlı hareket! Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil, yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

İki yıl önce Türkiye güzeli Amine Gülşe ile dünya evine giren Özil, evlilikleri şerefine bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılamış, ardından da İngiltere'de 50 bin ihtiyaç sahibine yemek yardımı yapmıştı. Ünlü futbolcu, bu kez de çocukların yüzünü güldürdü.

BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR HEDİYE

Geçtiğimiz hafta eşi ve 10 aylık minik kızı Eda ile Londra'dan İstanbul'a gelen Özil, çocuklara yardım eli uzattı.

Ünlü futbolcu, kızı Eda adına, öksüz ve yetim 100 öğrenciye burs verdi. Özil'in bu yardımı karşısında çok duygulanan eşi Gülşe'nin, 'Bu, kızımla benim için çok anlamlı ve değerli bir hediye oldu. Mesut, beni çok mutlu etti' dediği öğrenildi.

Mesut ÖzilFenerbahçeİngiltere

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