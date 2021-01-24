Bir dönem Fenerbahçe forması giyen efsane isimlerden Mesut Özil'e hoş geldin mesajı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos, Jay-Jay Okocha Pierre van Hooijdonk, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Robin van Persie ve Stephen Appiah yeni transfer Mesut Özil için 'hoş geldin mesajı yolladı. Öte yandan Alex de Souza, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mesut Özil ile ilgili yaptığı paylaşımda "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin" ifadelerine yer verdi.