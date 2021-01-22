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Yusuf tarih yazdı!

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor... Yazıcı, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) aralık ayının futbolcusu seçildi. Lille, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

Spor / 22 Ocak 2021 Cuma 00:25
Yusuf tarih yazdı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ligde aralık ayının futbolcusu seçildi. Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

LILLE'DEN YAZICI'YA TEBRİK

Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

OYLARLA BELİRLENDİ

Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

LILLE'DE AYIN FUTBOLCUSU BURAK

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.

Fransa

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