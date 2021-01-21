Sivas'ta kazanan çıkmadı!

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Sivasspor Fenerbahçe'yi ağırladı. Sert zeminde iki takım oyuncularının da futbol oynamakta zorluk çektiği mücadelenin 8. dakikasında Yatabare Fenerbahçe savunmasının da hatasını değerlendirerek topukla şık bir gol attı.



45+1'de ise Mert Hakan Yandaş'ın şutunda Appindangoye'nin eline çarpan topun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Geçen hafta penaltı kaçıran Valencia riske girerek bu penaltıyı da kullancı ancak bu kez gole çevirdi.



İkinci yarıda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ev 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlandı.