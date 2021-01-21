Mesut ilk maça ne zaman çıkacak?

Sarı lacivertli taraftarların dört gözle beklediği Mesut Özil transferi artık resmen gerçekleşti. Kulübün, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" olarak nitelendirdiği yıldız isim kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam edecek. Sarı lacivertli taraftarların cevabını merakla beklediği soru ise, Özil'in ilk maçına ne zaman çıkacağı. İşte tüm detaylar...