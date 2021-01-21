Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mesut ilk maça ne zaman çıkacak?

Sarı lacivertli taraftarların dört gözle beklediği Mesut Özil transferi artık resmen gerçekleşti. Kulübün, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" olarak nitelendirdiği yıldız isim kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam edecek. Sarı lacivertli taraftarların cevabını merakla beklediği soru ise, Özil'in ilk maçına ne zaman çıkacağı. İşte tüm detaylar...

Spor / 21 Ocak 2021 Perşembe 20:37
Mesut ilk maça ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil'in programı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin İngiltere'nin başkenti Londra'dan özel uçakla getirttiği Mesut Özil gelir gelmez karantinaya girmişti.

Oyuncunun karantina sürecinin pazar günü sona ereceği öğrenildi. Mesut Özil, Pazar günü sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mesut'un pazartesi günü oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyme şansının bulunmadığı bildirildi.

Dünyaca ünlü yıldız en iyi ihtimalle Çaykur Rize veya Hatayspor mücadelesinde maç kadrosuna alınabileceği gelen bilgiler arasında

Mesut ÖzilFenerbahçeİngiltereHataysporKayserispor

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar