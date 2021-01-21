Mesut ilk maça ne zaman çıkacak?

Sarı lacivertli taraftarların dört gözle beklediği Mesut Özil transferi artık resmen gerçekleşti. Kulübün, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" olarak nitelendirdiği yıldız isim kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam edecek. Sarı lacivertli taraftarların cevabını merakla beklediği soru ise, Özil'in ilk maçına ne zaman çıkacağı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil'in programı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin İngiltere'nin başkenti Londra'dan özel uçakla getirttiği Mesut Özil gelir gelmez karantinaya girmişti.
Oyuncunun karantina sürecinin pazar günü sona ereceği öğrenildi. Mesut Özil, Pazar günü sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mesut'un pazartesi günü oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyme şansının bulunmadığı bildirildi.
Dünyaca ünlü yıldız en iyi ihtimalle Çaykur Rize veya Hatayspor mücadelesinde maç kadrosuna alınabileceği gelen bilgiler arasında