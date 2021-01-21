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Diagne'nin cezası belli oldu!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanında Montero'ya sert müdahelesi sonrasında kırmızı kart gören Mbaye Diagne, PFDK tarafından iki maçla cezalandırıldı.

Spor / 21 Ocak 2021 Perşembe 18:34
Diagne'nin cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye 2 maç men, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Diagne'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği belirtildi.

Kurul, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca, Konyaspor Kulübüne de talimatlara aykırı hareket nedeniyle 24 bin lira para cezası verildi.

SivassporBeşiktaş

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