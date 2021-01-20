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Mesut Özil'den bomba açıklama!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yıldız futbolcusu Mesut Özil, Londra'ya veda videosu yayımladı. Özil videosunda, "Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" açıklamasında bulundu.

Spor / 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:03
Mesut Özil'den bomba açıklama!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Londra'ya veda videosunda açıklamalarda bulundu.

Her Türk'ün hayaller kurduğunu belirten Özil, "Ben Fenerbahçeliydim. Şansım olursa bu takımda oynamak istiyorum dedim her zaman. Kısmet oldu. O formayı giyeceğim için çok mutluyum. Schalke'den Bremen'e, daha sonra Real Madrid'e gittim. Arsenal'e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Değişik ülkelerde, kültürlerde futbol oynadım. Hayatımda ilk defa taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken bunu söylediklerinde inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz bir şey. Fenerbahçe'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. Takım olarak inşallah güzel şeyler başaracağız" dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİM"

Fenerbahçe'de forma giymenin çocukluk hayali olduğunnu altını çizen Özil, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benim için. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğu belli. Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" diye konuştu.

Mesut ÖzilFenerbahçe

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