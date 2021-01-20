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Galatasaray Denizlispor'a fark attı!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Denizlispor'u ağırladı. Sarı kırmızılı takım, Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Belhanda, Sekidika ve Muhammet Özkal'ın kendi kalesine attığı gollerle mücadeleyi 6-1'lik skorla kazandı ve puanını 36 yaptı.

Spor / 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:01
Galatasaray Denizlispor'a fark attı!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, evinde Denizlispor'u ağırladı. Maça ev sahipliği yapan Aslan, karşılaşmadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takım maçı 6-1'lik skorla kazanırken, galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Belhanda, Sekidika ve Muhammet Özkal (kk) kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise 48. dakikada Tusha'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray 33 olan puanını 36'ya yükseltirken, Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

MUSLERA, 220 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı. Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.


ARDA TURAN'DAN MUSLERA'YA KAPTANLIK JESTİ

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti. Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı. Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.

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