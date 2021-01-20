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Fenerbahçe'den Mesut Özil'e helikopterli imza töreni

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Mesut Özil için unutulmaz bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

Spor / 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:32
Fenerbahçe'den Mesut Özil'e helikopterli imza töreni

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllığa anlaştığı ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, hafta sonu sözleşmeye imza atacak.

Sarı-lacivertlilerin, karantina süresi cuma günü sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu için Ülker Stadı'nda bir tören düzenleyeceği öğrenildi.

HELİKOPTERLE STADA GELECEK
Hürriyet'in haberine göre; Özil, koronavirüs nedeniyle taraftara kapalı olarak yapılacak olan organizasyona Başkan Ali Koç'un helikopteriyle gelecek.

Törenin, Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı öğrenildi.

ÖZEL VİDEO YAPILDI
Öte yandan törende, Mesut'un Real Madrid ve Arsenal'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarının ‘iyi şanslar' dilediği özel videolar yayınlanacak.

Organizasyonun günü ve saati ise bu hafta içinde kulüp tarafından açıklanacak.

Mesut ÖzilHafta SonuFenerbahçe

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