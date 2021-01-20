Beşiktaş'ta koronavirüs krizi!

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı açıklandı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



