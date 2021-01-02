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Fatih Terim isyan etti!

Berabere biten Antalyaspor karşılaşması sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, locada büyük üzüntü yaşadı.

Spor / 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:16
Fatih Terim isyan etti!

Süper Lig'de Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin antrenörü Fatih Terim, cezası nedeniyle maçı locadan seyretti.
 
Terim, Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Tecrübeli hocanın yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.
 
Üzüntüsünü gizleyemedi
Maç sonu ise Fatih Terim, karşılaşmayı izlediği locada beraberlik sonrası adeta yıkıldı.
 
0-0 biten maçın ardından üzüntüsünü ve sinirini gizleyemeyen Terim, karşılaşmanın sonucuna ve oynanan futbola isyan etti.
 
O anlar kameraya böyle yansıdı.

Fatih TerimGalatasaray

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