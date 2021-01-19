Trabzonspor'a kötü haber! Devam edemedi!

Trabzonspor'da 26'ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileği hemen sargıya alındı. Oyuncunun sağ ayak bileği dış dokusunda şiddetli ağrısının bulunduğu ve tamamlanacak ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.