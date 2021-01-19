Trabzonspor'a kötü haber! Devam edemedi!

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da genç yıldız Abdülkadir Ömür, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner’in müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da 26'ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileği hemen sargıya alındı. Oyuncunun sağ ayak bileği dış dokusunda şiddetli ağrısının bulunduğu ve tamamlanacak ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.