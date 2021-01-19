Omar'dan sevindiren haber!

Galatasaray'dan elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hakkında flaş bir açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui taburcu olmuştur." ifadelerine yer verildi.



"TEDAVİSİ EVİNDE SÜRECEK"



İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir.



NE OLMUŞTU?



Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.



18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.