Mesut Özil'in uçağı indi!

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Mesut Özil İstanbul'da! Yıldız oyuncuyu Londra'dan İstanbul'a getiren uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Ünlü futbolcunun uçağını online takip sisteminden 300 binden fazla kişi takip ediyordu.





Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'da... Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.Londra'dan İstanbul'a getiren uçak Atatürk Havalimanı'na indi.Terminalde FB TV'ye açıklamalarda bulunan Mesut Özil, ' Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeli'ydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. ' dedi.