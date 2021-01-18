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Mesut Özil'in uçağı indi!

Sarı lacivertli taraftarların dört gözle beklediği transfere kavuştu. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye katılmak için Londra'dan çıktığı yolculuğunu İstanbul'da noktaladı.

Spor / 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:02
Mesut Özil'in uçağı indi!

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Mesut Özil İstanbul'da! Yıldız oyuncuyu Londra'dan İstanbul'a getiren uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Ünlü futbolcunun uçağını online takip sisteminden 300 binden fazla kişi takip ediyordu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'da... Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.Londra'dan İstanbul'a getiren uçak Atatürk Havalimanı'na indi.Terminalde FB TV'ye açıklamalarda bulunan Mesut Özil, ' Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeli'ydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. ' dedi.
 


Terminalde FB TV'nni sorularını yanıtlayan Mesut Özil şu sözleri söyledi:
 
Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeli'ydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. İnşallah takım arkadaşlarımla başarılı olacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak.



 

Mesut ÖzilFenerbahçe

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