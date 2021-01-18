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Kanarya zirve takibini sürdürüyor!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı lacivertli takım, Thiam, Samatta ve Valencia'nın golleriyle 3 puanı aldı ve puanını 38'e yükseltti. Bu sonuçla, sarı lacivertli takım puanını lider Beşiktaş ile eşitledi.

Spor / 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:00
Kanarya zirve takibini sürdürüyor!

Fenerbahçe, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sırasıyla Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u deviren sarı lacivertli takım, Süper Lig'in 19. haftasında ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı lacivertli takım, Başkent temsilcisini Thiam, Samatta ve Valencia'nın golleriyle 3-1'lık skorla yendi. Konuk Ankaraügcü'nün tek golü ise uzatma dakikalarında Emre Güral'dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 38'e çıkarırken, Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise evinde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ATTILA SZALAI KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai, MKE Ankaragücü mücadelesini locadan takip etti. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin Apollon Limassol'den transfer ettiği Macar savunma oyuncusu Attila Szalai locadan izledi. Müsabakayı dikkatle takip eden Szalai, takımının attığı gollere de alkışlarla tepki verdi.

OZAN TUFAN SİVAS'TA YOK

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 42. dakikasında Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan'a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan'ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

SivassporFenerbahçeAlanyaspor

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