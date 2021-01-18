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İşte Mesut Özil'in maaşı!

Fenerbahçe için dün gece İstanbul'a gelen Mesut Özil'in Sarı-Lacivertlilerden alacağı ücret ve imza parası ortaya çıktı.

Spor / 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:57
İşte Mesut Özil'in maaşı!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı. Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, "Mesut Özil gece geç saatlerde İstanbul'a indi ve yeni kulübü Fenerbahçe'nin atkısını taktı" ifadelerine yer verildi. Haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve iddialara göre toplamda 14 milyon euroluk maaş kazanacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin 2014 yılından bu yana ulaşamadığı şampiyonluğu Mesut Özil ile birlikte kazanmak istediği vurgulandı.

Mesut Özil'in maaşı ve imza parası

Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.

Sponsorlar Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Mesut Özil'in transferi, Fenerbahçe'yi birçok pazarda da güçlü hale getirecek. Uzak doğuda ve Arap ülkelerinde sevilen futbolculardan biri olan Mesut'un sponsorluk ve lisanslı ürünlerin satışı konusunda sarı-lacivertlilere ekstra gelir sağlaması bekleniyor. Birçok sponsorun da şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

1 milyon forma satışı hedefi

Arsenal'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.

Olay video duyurulacak

Mesut Özil transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan Fenerbahçe, sürpriz bir video hazırlıyor. Sarı-lacivertli yetkililer, Arsenal ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Mesut'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. Alex ve Persie gibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.

Kupa canavarı

Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı.

Emre BelözoğluMesut ÖzilFenerbahçeİspanya

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