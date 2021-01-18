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Başakşehir'de flaş ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 2017 yılından bu yana takımda oynayan Kerim Frei’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi ekiplerinden Emmen ile sözleşme imzaladı.

Spor / 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:22
Başakşehir'de flaş ayrılık!

Medipol Başakşehir'de Kerim Frei'n sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Kerim Frei, Hollanda'nın Emmen takımıyla sözleşme imzaladı. Kerim Frei, Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 59 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

Medipol Başakşehir'dan ayrılan 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei'ın yeni adresi belli oldu. Hollanda ekibi FC Emmen, Kerim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. FC Emmen ayrıca Kerim'in 20 yaşındaki kardeşi Elias Frei'ı da kadrosuna dahil etti. Hollanda temsilcisi, Elias ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hollanda

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