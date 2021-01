Mesut Özil'in geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in geliş tarihi belli oldu.



İHA'nın haberine göre Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.



Fenerbahçe, dün akşam Twitter hesabından ''Gel Gündüzle Gece Olalım...'' diye paylaşım yapmış, Mesut Özil ise bu tweeti alıntılayıp sarı lacivert kalp paylaşmıştı.



Gece saatlerinde İstanbul'da olacak olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.