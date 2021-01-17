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Fenerbahçe paylaştı! Mesut Özil yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Sarı lacivertli taraftarların dört gözle beklediği transfere kavuşmasına artık saatler kaldı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye katılmak için Londra'da yola çıktı.

Spor / 17 Ocak 2021 Pazar 22:40
Fenerbahçe paylaştı! Mesut Özil yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği Mesut Özil için KAP bildirimi geldi. Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Özil'in gece 00.15'te İstanbul'da olması beklenirken 67 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
 
Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır' denildi.
 
Son dakika bilgisine göre, Mesut Özil bu akşam İstanbul'da olacak ve yarınki Ankaragücü maçını Fenerbahçe tribününden seyredecek.
 
FENERBAHÇE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor. ' ifadelerine yer verildi.


Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, 'Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum.' dedi.

Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.
 
Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise 'Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim.' şeklinde konuştu.

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil'' sözlerini kullandı.
 
 

 
 

Mesut ÖzilAlmanyaFenerbahçeİngiltere

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