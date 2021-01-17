Fenerbahçe paylaştı! Mesut Özil yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Mesut Özil
'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır' denildi.
Fenerbahçe
'den flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil
'i İstanbul'a getiriyor. ' ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe
'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil
, 'Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe
'ye geleceğim için çok mutluyum.' dedi.
Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.
Mesut Özil
, form durumuyla ilgili olarak ise 'Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya
'ya uğramıştım, İngiltere
'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim.' şeklinde konuştu.
İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil
'' sözlerini kullandı.