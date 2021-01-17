Dolmabahçe'de dev maç başladı! Beşiktaş - Galataray

Yeni yılın ilk derbisi başladı! Beşiktaş
, Galatsaray'ı Dolmabahçe'de konuk ediyor. Galatasaray
teknik direktörü Fatih Terim
, sürpriz bir biçimde Emre Kılınç'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'ya forma şansı verdi. A Spor muhabiri Sercan Dikme de maç saatinde herhangi bir kar yağışı durumunda 50 kişilik ekibin hazır beklediğini ifade etti! Beşiktaş
- Galatasaray
derbisini CANLI anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:
ERSİN, ROSIER, MONTERO, VİDA, RIDVAN, ATİBA (KAPTAN), JOSEF, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR
Yedekler: Utku, Serdar, N'sakala, Necip, Adem Ljajıc, Kartal, Dorukhan, Mensaj, N'koudou, Gökhan Töre
GALATASARAY'IN İLK 11'İ:
OKAN KOÇUK, ŞENER, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, ETEBO, ARDA TURAN (KAPTAN), OĞULCAN ÇAĞLAYAN, DIAGNE
Yedekler: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Ryan Babel, Feghouli
DK7' Beşiktaş
, Ghezzal ile gole yaklaştı. Başarılı oyuncunun sağ ayağıyla attığı şut direğin yanından dışarı gitti.
DK'11 Galatasaray
'da Taylan'ın ters topuyla hareketlenen Saracchi'nin iyi ortasına Oğulcan dokunamadı...
DK 13' Arda Turan
, Josef'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü!
DK'20 Galatasaray
, Mbaye Dıagne ile gole yaklaştı. Ceza sahasına girerken şutunu atan Diagne çerçeveyi bulamadı.
Fatih Terim
, sürpriz bir şekilde Emre Kılınç yerine Etebo'ya forma şansı verdi. Öte yandan sakatlığı geçen Feghouli de yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.
SON DAKİKA: Galatasaray
'da kaptan Muslera da takımla birlikte Vodafone Stadyum'una geldi. Yıldız oyuncu maç kadrosunda yer almıyor.
SERGEN YALÇIN'DAN OĞUZHAN ÖZYAKUP TERCİHİ!