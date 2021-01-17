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Dolmabahçe'de dev maç başladı! Beşiktaş - Galataray

Son dakika... Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi başladı! Derbiye Fatih Terim'in Etebo tercihi damga vurdu. Deneyimli teknik adam Beşiktaş'ın hızlı hücum geçişlerine karşı bu tercihi yaptığını ifade etti. Sergen Yalçın ise zorlu maçta tecrübesiyle öne çıkan Oğuzhan Özyakup'u tercih etti. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı anlatımı ile tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor / 17 Ocak 2021 Pazar 19:18
Dolmabahçe'de dev maç başladı! Beşiktaş - Galataray

Yeni yılın ilk derbisi başladı! Beşiktaş, Galatsaray'ı Dolmabahçe'de konuk ediyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir biçimde Emre Kılınç'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'ya forma şansı verdi. A Spor muhabiri Sercan Dikme de maç saatinde herhangi bir kar yağışı durumunda 50 kişilik ekibin hazır beklediğini ifade etti! Beşiktaş - Galatasaray derbisini CANLI anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
 
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:
 
ERSİN, ROSIER, MONTERO, VİDA, RIDVAN, ATİBA (KAPTAN), JOSEF, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR
 
Yedekler: Utku, Serdar, N'sakala, Necip, Adem Ljajıc, Kartal, Dorukhan, Mensaj, N'koudou, Gökhan Töre
 
GALATASARAY'IN İLK 11'İ:
 
OKAN KOÇUK, ŞENER, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, ETEBO, ARDA TURAN (KAPTAN), OĞULCAN ÇAĞLAYAN, DIAGNE
 
Yedekler: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Ryan Babel, Feghouli
 
 
DK7' Beşiktaş, Ghezzal ile gole yaklaştı. Başarılı oyuncunun sağ ayağıyla attığı şut direğin yanından dışarı gitti.
 
DK'11 Galatasaray'da Taylan'ın ters topuyla hareketlenen Saracchi'nin iyi ortasına Oğulcan dokunamadı...
 
DK 13' Arda Turan, Josef'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü!
 
DK'20 Galatasaray, Mbaye Dıagne ile gole yaklaştı. Ceza sahasına girerken şutunu atan Diagne çerçeveyi bulamadı.
 
Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Emre Kılınç yerine Etebo'ya forma şansı verdi. Öte yandan sakatlığı geçen Feghouli de yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.
 
SON DAKİKA: Galatasaray'da kaptan Muslera da takımla birlikte Vodafone Stadyum'una geldi. Yıldız oyuncu maç kadrosunda yer almıyor.
 
SERGEN YALÇIN'DAN OĞUZHAN ÖZYAKUP TERCİHİ!
 
Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, kritik Galatasaray maçında Mensah yerine Oğuzhan Özyakup'u tercih etti. Oğuzhan bu sezon Sergen Yalçın ile birlikte form tutmaya başlamıştı...

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