Dolmabahçe'de dev maç başladı! Beşiktaş - Galataray

Son dakika... Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi başladı! Derbiye Fatih Terim'in Etebo tercihi damga vurdu. Deneyimli teknik adam Beşiktaş'ın hızlı hücum geçişlerine karşı bu tercihi yaptığını ifade etti. Sergen Yalçın ise zorlu maçta tecrübesiyle öne çıkan Oğuzhan Özyakup'u tercih etti. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı anlatımı ile tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...