Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hem Fenerbahçe'den hem Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım!

Ara transfer döneminde dört gözle Mesut Özil'in takıma katılmasın bekleyen Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım" paylaşımıyla transfer fitilini ateşledi. Mesut Özil de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve tweet'i alıntılayarak, sarı lacivert emoji ve kum saati kullandı. Öte yandan Mesut Özil, ise Arsenal renklerini taşıyan profil resmini, Fenerbahçe'nin renkleri sarı laciverte çevirdi.

Spor / 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:30
Hem Fenerbahçe'den hem Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, resmi hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

MESUT ÖZİL PAYLAŞIMI ALINTILADI!

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin bu paylaşımını alıntılayarak, sarı lacivert emoji ile kum saati kullandı.

GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

MESUT ÖZİL BİR HEYECAN DAHA YARATTI

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in, ağabeyi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi heyecan yarattı. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından ''Elhamdulillah 10'' yazıp Fenerbahçe logosunu paylaştı. Mesut Özil'in de bu paylaşımı beğenmesi Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Mesut ÖzilFenerbahçe

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar