Hem Fenerbahçe'den hem Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, resmi hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.



MESUT ÖZİL PAYLAŞIMI ALINTILADI!



Mesut Özil, Fenerbahçe'nin bu paylaşımını alıntılayarak, sarı lacivert emoji ile kum saati kullandı.



GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK



32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.



ÖZEL UÇAKLA GELECEK



Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.



MESUT ÖZİL BİR HEYECAN DAHA YARATTI



Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in, ağabeyi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi heyecan yarattı. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından ''Elhamdulillah 10'' yazıp Fenerbahçe logosunu paylaştı. Mesut Özil'in de bu paylaşımı beğenmesi Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.