Fenerbahçe'de Özil çıkmazı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir iddia ortaya atıldı.



Sarı-lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı Özil'in Arsenal'den alacağı yaklaşık 8 milyon Euro, transferin önündeki en büyük engel olarak görülürken Alman basını dikkat çeken bir haber geçti.



ÖZİL ALACAĞINDAN VAZGEÇMİYOR



Alman Bild gazetesi'nin haberine göre, Mesut Özil Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon Euro'dan vazgeçmeyecek.



YENİ FORMÜL ARAYIŞI



Haberin detayında, yıldız futbolcunun aldığı bu karar nedeniyle Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesi zor görünürken, kulüplerin bu sorunu aşabilmek adına yeni bir formül bulması gerektiği vurgulandı.



"YAZA KADAR LONDRA'DA"



Öte yandan Bild muhabiri Christian Falk da transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye katılacak ama maaşından vazgeçmeyecek. Arsenal ve Fenerbahçe hangi takımın ne kadar ödeyeceği konusunda anlaşamazlarsa Özil yaza kadar Londra'da kalacak" dedi.



BELÖZOĞLU DUYURMUŞTU



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullanmıştı.



SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.



FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI



Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli heyecanlandırmıştı.



Özil açıklamasında "İstanbul'da en sevdiğin semt Kadıköy. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü"



"Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim" ifadelerini kullanmıştı.