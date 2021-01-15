Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi gerçekleşti. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, Yarı Final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.
İşte çeyrek final eşleşmeleri:
Sivasspor-Antalyaspor
Galatasaray-Alanyaspor
Konyaspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Başakşehir
Yarı final eşleşmeleri
Sivasspor-Antalyaspor vs Galatasaray-Alanyaspor
Konyaspor-Beşiktaş vs Fenerbahçe-Başakşehir
Seri başı olan takımlar
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Seri başı olmayan takımlar
Galatasaray
Fenerbahçe
Antalyaspor
Konyaspor