Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi gerçekleşti. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, Yarı Final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.



İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Sivasspor-Antalyaspor



Galatasaray-Alanyaspor



Konyaspor-Beşiktaş



Fenerbahçe-Başakşehir



Yarı final eşleşmeleri



Sivasspor-Antalyaspor vs Galatasaray-Alanyaspor



Konyaspor-Beşiktaş vs Fenerbahçe-Başakşehir



Seri başı olan takımlar



Başakşehir



Beşiktaş



Sivasspor



Alanyaspor



Seri başı olmayan takımlar

Galatasaray



Fenerbahçe



Antalyaspor



Konyaspor



