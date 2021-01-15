Beşiktaş’ta gözler forvet takviyesine çevrildi

“MİLAN HAMLESİ İŞİ ZORA SOKTU”



Hırvat oyuncu Mario Mandzukic için girişim yapan siyah beyazlılarda Milan'ın sürece dahil olması sonrası pazarlıklar durma noktasına geldi.



Zlatan'a alternatif golcü arayan Milan'ın Mandzukic'i rakamsal boyutlarda ikna etmeye yakın olduğu öğrenilirken bu transferde bir adın öne geçti.



“YURT İÇİNDE KOİTA ÖN PLANDA”



Beşiktaş'ta yabancı forvet için yurt dışında arayışlar devam ederken yurt içinde de Kasımpaşa'dan Koita ismi ön plana çıkıyor.



“TURGAY CİNER İLE GÖRÜŞÜLECEK”



Siyah beyazlılarda yönetim sezon başında da temaslarda bulunulan Koita için Kasımpaşa başkanı Turgay Ciner ile görüşme gerçekleştirecek.



Anderlecht'ten Thellin ile forvet hattını güçlendiren Kasımpaşa'da Koita, Beşiktaş'a gelmeyi çok arzulerken İstanbul temsilcinin de bu transfer için oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayabileceği öğrenildi.