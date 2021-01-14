Fenerbahçe'nin eski yıldızı! İtalya'yı karıştırdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun eski kaptanlarından Stefano Mauri, Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Vedat Muriç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kosovalı forvetin Fenerbahçe günlerine atıfta bulunan Stefano Mauri, Lazio'da şimdiye kadar izledikleri Vedat Muriç'in gerçek olamayacak kadar farklı bir performans sergilediğini savundu.



"Bugüne kadar izlediğimiz Vedat Muriç gerçek Vedat Muriç olamaz. Transfer döneminde onunla ilgilenen tek takım Lazio değildi. Sportif direktör Igli Tare'nin gözünde büyüttüğü ya da yalnızca onun dikkati çeken bir isim de değildi. Caicedo'nun ilk geldiği günü de hatırlıyorum. Onun için neredeyse yanlış transfer yakıştırması yapılıyordu. Ancak Inzaghi ona güvendi ve takımın önemli parçalarından biri haline geldi."



Lazio'da bu sezon 12 resmi maça çıkan Vedat Muriç, İtalyal ekibinde henüz gol ya da asistle tanışamadı.



PERFORMANSI TARTIŞMA KONUSU OLDU



İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da 23 Aralık 2020 tarihinde Milan karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz Lazio'da beklenen seviyeye ulaşamayan Vedat Muriç'in Milan maçının ilk yarısında skor 2-1 Lazio aleyhine iken Carlos Joaquin Correa'nın yerine oyuna dahil olması Çizme'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.



Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin hücum hattında yaptığı değişikliklerde ilk tercihi olan Felipe Caicedo'nun Milan maçında süre alamaması ve yerine Kosovalı forvetin hamle oyuncusu olarak erken dakikalarda sahaya sürülmesi ülkede gündem olmuştu. Simone Inzaghi, Milan mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, Felipe Caicedo'nun yalnızca birkaç gün önce Napoli ile oynanan maça ilk 11'de başladığı için yorgun olduğunu öne sürerek Vedat Muriç'i tercih ettiğini söylemişti.



OLAY İDDİA



Ekvadorlu oyuncu ise gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, kendisini iyi ve hazır hissettiğini ifade ederek hocası Simone Inzaghi'nin kendisiyle ilgili yaptığı "yorgundu" demecini taca çıkarmıştı.



Il Messaggero'nun iddiasına göre; Milan maçında Simone Inzaghi'nin Felipe Caicedo yerine Vedat Muriç'i oyuna sürmesi teknik heyetin değil kulüp yönetiminin kararıydı. Yönetimin, sportif kararlara doğrudan etki ettiği iddiası ülkede olay olmuştu.



Yaşananların ardından Felipe Caicedo'nun Ocak ayında Lazio'dan ayrılarak kendisiyle uzun süredir ilgilenen Fiorentina'ya Patrick Cutrone'nin yerine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedilmişti.



Konuyla ilgili gazetede yer alan editör görüşü şu şekilde: "Felipe Caicedo süper bir yedek oyuncu olarak şimdiye dek kulübe inanılmaz katkılar sağladı. Dolayısıyla daha fazla süre almayı hak ediyor. Ancak sezon başında büyük bir yatırım yapılan Vedat Muriç'in de daha fazla oynatılması tercihi anlaşılabilir bir yaklaşım."



SAKATLIK ÇOK ETKİLEDİ



Lazio kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Seria A olmak üzere iki kulvarda tam 12 resmi maça çıkan Vedat Muriç, yeni takımında henüz gol ya da asistle tanışamadı. Kosovalı golcü, transferinden bu yanan koronavirüs ve sakatlık gibi şanssızlıklarla mücadele ediyor.